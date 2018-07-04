Президент Украины Петр Порошенко и Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примут участие в заседании Североатлантического совета на высшем уровне, которое пройдет в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, говорится в программе саммита, опубликованной штаб-квартирой альянса в среду.

В документе отмечается, что "Совещание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной" назначено на 12 июля, 8:45 по местному времени.

Фото: nato.int

Перед началом переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с совместными заявлениями сначала с Маргвелашвили, а затем с Порошенко, говорится в программе.

Как сообщала Страна, Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО.

Мы писали, что Столтенберг пообещал, что Порошенко пригласят на саммит НАТО в Брюсселе.

Также мы писали, что следующий саммит Украина - ЕС пройдет в Брюсселе в июле.