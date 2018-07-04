В космосе обнаружили уникальную систему из двух двойных гравитационно связанных затменных звезд, чьи массы варьируются от 0,41 до 1,3 солнечных.

Об этом сообщается в препринте статьи, принятой к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Системы из четырех звезд встречаются в космосе нечасто - как правило, это пары звезд, вращающиеся вокруг общего центра масс. Еще более редко встречаются пары двойных затменных звезд, где одна звезда проходит перед другой относительно наблюдателя, в результате чего наблюдается периодическое изменение блеска.

Первая подобная система, которая почти четыре десятилетия оставалась единственной, была открыта в 1965 году астрономами Робертом Харди и Дугласом Холлом. В 2000-е годы астрономы зарегистрировали еще несколько кандидатов, однако их число по-прежнему невелико.

Астрономы под руководством Тамаса Борковитса (Tamas Borkovits) из Сегедского университета (Венгрия) обнаружили систему EPIC 219217635 в данных, полученных телескопом "Кеплер" во время седьмой наблюдательной кампании. Исследователи предполагают, что это две пары гравитационно связанных между собой затменных звезд. EPIC 219217635 находится в 2,8 тысячи световых лет от Земли.

Одна пара компонентов вращается с периодом 3,6 дня вокруг общего центра масс, а другая - с периодом 0,6 дня. При этом двойные звезды находятся в 20 астрономических единицах друг от друга (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца).

Система EPIC 219217635 A состоит из двух звезд: первая примерно на 20% крупнее и массивнее нашего светила, в то время как вторая имеет радиус и массу 0,74 и 0,68 солнечных соответственно. Светимость бо́льшей звезды превосходит светимость Солнца в 2,24 раза, а эффективная температура ее поверхности составляет 6473 Кельвина.

В системе EPIC 219217635 B главная звезда больше Солнца на 30 процентов. Ее эффективная температура достигает почти 7000 Кельвинов, а светимость в 3,66 раз больше, чем у нашего светила. Что касается второго компонента системы, то несмотря на схожие с Солнцем размеры, он почти в два раза его легче. Эффективная температура звезды составляет 4163 кельвинов. Интересно, что EPIC 219217635 B уже проэволюционировала - более крупный компонент двойной системы утянул к себе часть вещества менее массивной звезды.

Подобные системы помогают понять, как эволюционируют звезды во Вселенной. Сегодня считается, что двойные системы составляют примерно половину звезд в нашей галактике. В будущем астрономы надеются дополнительно изучить EPIC 219217635 - по их словам, пары затменных звезд достаточно яркие, чтобы их можно было наблюдать с помощью наземных телескопов.

Иногда астрономы встречают тройные системы звезд - это более распространенный тип объектов. Совсем недавно телескоп ALMA смог увидеть процесс рождения тройной звезды. Кроме того, развитие современной техники позволяет обнаружить так называемые Татуины - планеты, в небе которых видно не одно, а сразу три солнца.

Как сообщала "Страна", в США представили куклу Барби в образе "айтишника" с ноутбуком. Новая Барби одета в брюки, джинсовую куртку, у нее на глазах специальные защитные очки для работы с оборудованием.

Отметим, что в США рассказали о новом космическом оружии, которое создают Россия и Китай.