Киевское "Динамо" победило азербайджанский "Карабах" на сборе в Австрии
В среду, 4 июля футболисты киевского "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ-2018/2019 сыграли второй контрольный поединок.
В австрийском городе Йенбах подопечные Александра Хацкевича победили ФК "Карабах" из Азербайджана. Игра завершилась со счетом 1:0, передает Укринформ.
Мяч на 14-й минуте забил полузащитник Виктор Цыганков.
Тренировочный сбор динамовцев в Австрии продлится по 14 июля. Команда проведет еще четыре встречи.
Расписание следующих поединков:
5 июля. Йенбах. Начало в 17.00. "Динамо" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (Китай)
8 июля. Швац. 15.30. "Люцерн" (Швейцария)
9 июля. Швац. 18.00. "Динамо" - "Ботошань" (Румыния)
14 июля. Швац. 16.30. "Динамо" - "Виктория" (Пльзень, Чехия).
Как сообщала "Страна", "Шахтёр" начал тренировочный сбор в Австрии. "Горняки" сыграют товарищеские матчи против "Аустрии", "Витесса" и "Бешикташа".
Отметим, что КДК наказала киевское Динамо за поведение фанов в матче с Шахтером.