В среду, 4 июля футболисты киевского "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ-2018/2019 сыграли второй контрольный поединок.

В австрийском городе Йенбах подопечные Александра Хацкевича победили ФК "Карабах" из Азербайджана. Игра завершилась со счетом 1:0, передает Укринформ.

Мяч на 14-й минуте забил полузащитник Виктор Цыганков.

Тренировочный сбор динамовцев в Австрии продлится по 14 июля. Команда проведет еще четыре встречи.

Расписание следующих поединков:

5 июля. Йенбах. Начало в 17.00. "Динамо" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (Китай)

8 июля. Швац. 15.30. "Люцерн" (Швейцария)

9 июля. Швац. 18.00. "Динамо" - "Ботошань" (Румыния)

14 июля. Швац. 16.30. "Динамо" - "Виктория" (Пльзень, Чехия).

Как сообщала "Страна", "Шахтёр" начал тренировочный сбор в Австрии. "Горняки" сыграют товарищеские матчи против "Аустрии", "Витесса" и "Бешикташа".

Отметим, что КДК наказала киевское Динамо за поведение фанов в матче с Шахтером.