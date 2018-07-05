Информацию о нарушителях сроков пребывания авто на еврономерах в Украине полицейские вносят в систему "Рубеж".

Об этом сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting.

Сообщается, что указанная система автоматически считывает номер проезжающего автомобиля, сообщая, находится ли транспортное средство в базе розыска.

Таким образом, полицейские смогут останавливать нарушителей, а не тех, иностранцев, кто пребывает в Украине в рамках действующего законодательства, отмечают аналитики. Владельцев автомобилей на еврономерах ждут многотысячные штрафы Накануне правительство предоставило полиции доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", в которой фиксируются все авто, пересекающие границу.

Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины.

Не исключается, что такие изменений спровоцирую масштабные забастовки владельцев автомобилей на европейских номерах. Ранее сообщалось, что украинские СТО отказываются ремонтировать авто на “евробляхах”.

Как сообщала Страна, водителей на "евробляхах" на границе будут обязательно проверять полицейские.

Ранее Луценко объявил, что таможенникам пора с ним поговорить по поводу евроблях.

Мы писали, что СТО начали отказывать в ремонте владельцам авто на "евробляхах".