В 2018 году компания Apple представит три новых устройства, одно из которых будет "бюджетным".

В новый модельный ряд, возможно, войдут увеличенный Iphone X (plus) и смартфон с тройной основной камерой, передает CNET.

Цена Iphone X, самого прибыльного флагмана компании, составила $999 и до сих пор не была препятствием для его покупателей.

Разработчики усовершенствовали дизайн и дополнили некоторыми новыми функциями: новые материалы и цвета, скорость обработки данных, улучшение разрешения экрана и настройки для продления срока службы аккумулятора.

Как сообщала "Страна", новая iOS будет после звонка на 911 отправлять в полицию данные о местонахождении звонившего. Пока - только в США.

Отметим, что Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор.