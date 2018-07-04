Глава Европарламента подписал решение о выделении Украине €1 миллиарда помощи - посол
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель Австрии, возглавляющей сейчас президентство в ЕП, подписали решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Об этом написал в своем Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий.
"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и Австрийским президентством накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Очень благодарен за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!" - написал Точицкий в Twitter.
Фото: twitter.com/tochytskyi
Как известно, Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро 13 июня.
Как сообщала "Страна", ранее Нацбанк может ввести валютные ограничения, если не будет транша МВФ
Мы писали, что в Нацбанке рассказали, что будет с Украиной без траншей МВФ