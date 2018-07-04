На побережье Азовского моря в зоне операции Объединенных сил (ООС) прошли учения Вооруженных сил Украины по отработке противодействия морскому десанту.

Об этом сообщили в штабе Вооруженных сил Украины.

Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

К учениям привлекли танки Т-64Б и БМП-1. Часть мишеней находилась в море. Для их поражения танкистам пришлось организовать заградительный огонь, а затем с точными координатами отработать на уничтожение. По результатам стрельб были поражены все мишени как на воде, так и на суше.

Отмечается, что подобные учения проходят регулярно на разных полигонах. К ним привлекаются все рода войск.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

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