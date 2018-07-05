Полиция Кипра в среду, 4 июля, задержала в аэропорту города Пафос украинца, который пытался попасть в самолет после завершения посадки. Об этом сообщает издание Сурruѕ Mail.

"Полиция задержала 46-летнего украинца в аэропорту города Пафос в среду утром после того, как он попытался перелезть забор вокруг аэропорта, чтобы успеть на свой рейс", - говорится в сообщении.

По словам полиции, мужчина прибыл в аэропорт на арендованном автомобиле вместе с женой и двумя маленькими детьми. Высадив семью у входа в зону вылета в аэропорту, он поехал сдать машину, но заблудился. Когда же наконец пришел к нужным воротам для посадки, то они были закрыты, а посадка на рейс закончилась.

Семья туриста уже находилась на борту воздушного судна, следовавшего в польский Краков. Мужчина решил пешком добраться до самолета, который все еще находился на стоянке.

Полиция задержала украинца, когда он перелез через забор и зашел на территорию, которая находится под охраной.

Мужчину задержали, чтобы допросить, а его семья улетела в Польшу без него.

Как сообщала Страна, в США женщина случайно пронесла в самолет электрошоковый пистолет.

Мы писали, что в самолете, который летел на Ибицу, подрались 20 пассажиров.

Ранее во Франции экстренно сел самолет из-за пьяного дебошира с секс-куклой