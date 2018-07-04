В пятницу, 6 июля с 23:30 до 06:00 в Оболонском районе Киева проведут плановое профилактическое промывание сетей. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №1 на насосной водопроводной станции "Оболонь-2". Об этом сообщили в "Киевводоканале".

В зону работ попадут сети на улицах Зои Гайдай, Озерной, Северной, Богатырской, Героев Днепра, Оболонском проспекте, улице Тимошенко и улице Героев Сталинграда.

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. Во время выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и гигиенических нужд. После завершения профилактических работ, перед применением воду из крана нужно спустить, если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Компания обращает внимание, что промывание - это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

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