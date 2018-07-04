В Харьковской области увеличилось количество разводов в семьях, где супруги зарегистрированы по разным адресам. Все из-за новых правил по оформлению субсидий.

Дело в том, что если проситель субсидий состоит в браке, но другой супруг зарегистрирован в другом месте, все равно доход будет считаться на обоих. То есть доход супруга будет учитываться и скорее всего семья не получит субсидию, передает местный телеканал "Сигма ТВ".

Сейчас необходимо декларировать, что есть человек по другому адресу. Но его доходы также будут приниматься для назначения субсидии.

Поэтому люди находят выход из этой ситуации - подают заявление на развод, и эти случаи у нас учащаются, объясняют работники отделов соцобеспечения.

Только в Лозовой, Харьковской области, треть семей уже потеряла субсидии, в основном из неработающих или неоформленных на работе родственников.

Ранее "Страна" сообщала, как будут монетизировать субсидии в Украине.

Мы писали, что стало известно, как оформлять субсидии разведенным украинцам.

Также Госстат сообщал, что субсидии в Украине сократились более, чем в два раза.