Суд в чилийском Сантьяго приговорил восемь экс-военнослужащих чилийской армии к тюремному сроку, признав их виновными в убийстве в 1973 году популярного певца Виктора Хары.

Об этом сообщает чилийский портал T13.

Член Коммунистической партии Чили Виктор Хара был арестован после госпереворота 1973 года, в результате которого военные под руководством Аугусто Пиночета свергли президента Сальвадора Альенде. Как и тысячи других сторонников Альенде, Хара был заперт на превращенном в тюрьму стадионе Сантьяго. Через несколько дней тело певца с 44 пулевыми ранениями и раздробленными пальцами на руках было обнаружено возле кладбища.

В 2012 году, через несколько лет после смерти Пиночета, чилийский суд выдал ордер на арест девяти военных, причастных к убийству Хары. Однако перед судом предстали только восемь, так как бывший лейтенант чилийской армии Педро Барьентос к тому времени перебрался в США и получил американское гражданство.

3 июля суд Сантьяго приговорил экс-полковника чилийской армии Уго Санчеса Мармонти и семь его бывших подчиненных к 15 годам и одному дню лишения свободы за убийство Хары и еще одного коммуниста - Литтре Кироги, занимавшего при Альенде пост руководителя тюремного управления Чили. Еще три года добавлены к сроку заключения за похищение обоих.

Девятый подсудимый, экс-офицер чилийской армии Роландо Мело Силва, получил пять лет лишения свободы за то, что покрывал убийц.

В рамках гражданского иска суд, по данным T13, обязал власти Чили выплатить родственникам Хары и Кироги компенсацию в размере 1,37 млрд чилийских песо (примерно $2,1 млн).

В 2016 году суд во Флориде, рассмотрев иск родственников Хары, признал Барьентоса виновным в убийстве певца и обязал выплатить им в качестве компенсации $28 млн.

Стадион в Сантьяго, на котором вместе с другими жертвами Пиночета находился в заключении Хара, теперь носит его имя.

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