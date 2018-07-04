Иван Адамчук, который находился на посту генерального директора "5-го канала" 18 лет, уволился, пишет "Детектор медиа".

"Вчера я уволился по собственному желанию. На канале я проработал 21 год. 12 марта 1997 года я запускал его в эфир в Черновцах. Работал директором телеканала, первым заместителем генерального директора. Генеральным директором я работал с 15 июля 2000 года", - рассказал он.

Адамчук уволился вчера, 3 июля. По его словам, исполнять обязанности генерального директора будет шеф-редактор канала Владимир Мжельский.

Сам Мжельский подтвердил это изданию. Он будет совмещать две должности - шеф редактора и исполняющего обязанности гендиректора "5-го канала".

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