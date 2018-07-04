Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси попали в больницу с симптомами отравления после разлива опасной жидкости гражданином России.

Состояние пострадавших стабильное и жизнь вне опасности, сообщают в среду местные издания.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании российского гражданина Дмитрия Б. после разлива им в помещении одной из касс в зале вылета аэропорта жидкости, опасной для здоровья человека.

Известно также, что изъяты записи с видеокамер. На них видно, что мужчина 40 лет бросает что-то в комнату, затем нападает на кассу. После этого несколько человек увозят в стационар.

Между тем местные издания сообщают, что инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля, четверо технических сотрудников которого в тот же день были госпитализированы, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников.

По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.

Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.

Как сообщала "Страна", под Солсбери произошло новое отравление двух человек неизвестным ядом.

Ранее мы сообщали, что врачи не знают, что будет со здоровьем Скрипалей.