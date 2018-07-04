В среду, 4 июля около трех часов дня в районе села Маяки Одесской области пронесся гигантский смерч.

Видео произошедшего опубликовал на Youtube Владимир Пономарчук.

Ранее "Страна" сообщала, что смерч пронесся над морем у азовского курорта Кирилловка.

Видео: youtube.com/владимир пономарчук

Как сообщала "Страна", синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи.

"В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные небольшие смерчи. Поэтому если вы собираетесь выходные в дорогу, на природу, в поле, в лес, на речку или море - будьте внимательны и осторожны. Это не значит, что не будет прояснений и даже полусуточных пауз с сухой погодой, но как только начинается гроза, лучше спрячьтесь в безопасное место" - написала синоптик Наталья Диденко.

Отметим, что в Киеве над Святошинскими прудами прошелся огромный смерч.