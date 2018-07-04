В Одесской области произошло массовое отравление. Произошедшее было вызвано употреблением готовых блюд, которые привезли из кафе "Вербка".

Об этом передает "Одесская жизнь" со ссылкой на пресс-службу Государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Выпускники школы в селе Перейма Балтского района встретились через 20 лет после окончания школы и отравились едой на банкете.

Всего пострадали 9 человек, из них один ребенок. Отметим, что еду готовило кафе "Вербка", расположенное в одноименном селе Чечельницкого района Винницкой области – то самое, которое обвиняют в массовом отравлении выпускников Винницкой области неделю назад.

Как сообщала "Страна", под Киевом в санатории "Поляна" у 17 детей все симптомы кишечной инфекции.

Отметим, что под Винницей 62 человека отравились на школьном выпускном.

Напомним, что причиной отравления 12 детей в оздоровительном лагере "Славутич" под Киевом стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подошел к концу 1 июля 2018 года.