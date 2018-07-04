Коминтерновский районный суд Харькова признал жительницу с.Бугаевка Волчанского района Харьковской области виновной в том, что она три месяца обворовывала свою хозяйку, работая домработницей.

Об этом сообщает "Вечерний Харьков".

Информация об этом размещена в Едином реестре досудебных расследований.

В период с 15 декабря 2017 года по 16 марта 2018 года она совершила 14 краж из двух квартир своей хозяйки, где убиралась еженедельно. Каждый раз из шкафов, где потерпевшая хранила деньги, злоумышленница брала суммы от $600 до $2300, а также от 1000 до 8000 грн. Всего таким образом она украла $20 тысяч и 21 тысяч гривен.

Подсудимая признала свою вину и полностью раскаялась в содеянном. Учитывая это, а также то, что у нее на содержании находтся несовершеннолетний ребенок, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Кроме того, женщина должна компенсировать хозяйке материальный ущерб – 331 тыс. 565 грн.

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