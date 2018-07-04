Спокойные прогнозы валютчиков на среду не оправдались. 4 июля курс доллара на межбанке не только не откатился, а наоборот - резко подскочил: сразу на 12 копеек с фиксацией в рамках 26,4350-26,4550 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

И это притом, что чиновники пытались спасти положение. Когда рынок штурмовал отметку 26,47 грн/$ и мог двинуться к 26,50 грн/$ и выше, Нацбанк вышел заливать межбанк долларом. Делал это щедро - продал, по оценкам казначеев, порядка $15-20 млн по единому курсу 26,45 грн/$.

"Сегодняшние сравнительно низкие объемы рынка и растущий курсовой тренд объясняются выходным днем в США, в результате чего все операции с американской валютой проходили на условиях tom, с завтрашней датой валютирования. Это привело к переносу части заявок на завтра и проведению ряда сделок банками через валютную позицию, без выхода не межбанк", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Иностранцы вышли активно скупать доллар под репатриацию дивидендов. Ничего нового - это происходит традиционно в начале каждого месяца. Просто сегодня эти покупки совпали с Днем независимости в Соединенных Штатах - с неработающими банками и долларовыми счетами. Нерезиденты решили не делать паузу с поправкой на американские выходные.

"При этом спекулятивная активность не снизилась", - при этом признал Куринной.

Ходили слухи, что некоторые банки специально сегодня выпускали крупных покупателей на межбанк, чтобы раскачать торги и поднять котировки под завтрашние продажи экспортеров.

Из числа валютных продавцов в среду выделяли УкрСиббанк и ING Bank, а из продавцов (кроме Нацбанка) — ПУМБ и Приватбанк. Общий объем долларовых торгов на межбанке сократился со вчерашних $392,40 млн. до $290,84 млн.

Настроения на межбанке мало влияли на наличный рынок. Средняя стоимость доллара на продаже людям в кассах банков поднялась на 5 копеек - до 26,35-26,45 грн/$. В этот коридор укладывались цены большинства крупных банков: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Приватбанк, Ощадбанк, Правэкс-банк, Укрэксимбанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ.

Самый дешевый доллар стоил сегодня 26,20 грн/$, и этот ценник ставили в глубинке небольшие банки (КомИнвестбанк), а самый дорогой - 26,80 грн/$ (ВТБ Банк).

При этом банки выкупали валюту у людей в рамках 25,35-26,12 грн/$.

Что дальше?

Завтра финансисты вряд ли смогут удержать текущие наличные ценники. Финансисты хором прогнозируют подорожание доллара на межбанке, за которым будут повышаться ценники в кассах.

"Скорее всего, межбанк завтра будет открываться в рамках 26,40-26,45 грн/$. После чего ожидаем дальнейшего движения вверх", - сказал Юрий Гриненко.

Из-за американского выходного сегодня экспортеры не могли завести доллар на счета. Потому завтра может возникнуть валютный дефицит. Восполнять его могут из двух источников: либо с валютных позиций банков, либо из Нацбанка, если он снова выйдет на торги. Потому закладываются и более пессимистические сценарии.

"5 июля ждем продолжения восходящего движения и выход курса в торговый диапазон 26,50-26,60 грн/$", — сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко подписал закон "О валюте", который позволяет открывать счета за границей и покупать доллары в интернете.

Мы писали, что курс НБУ на 4 июля. За доллар дают 26,29 гривен.

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