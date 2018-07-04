Минздрав уточнил, какие изменения внесены в процедуру проведения судебно-психиатрической экспертизы в рамках судебного процесса. Об этом пишет Юрлига.

Ведомственным приказом от 8 мая 2018 года № 865 утвержден Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы. Необходимость обновления указанного документа обусловлена изложением в новой редакции процессуального законодательства.

Так, расширен перечень государственных судебно-психиатрических учреждений Минздрава, в частности, оговорено, что указанные учреждения должны быть специализированными.

Важной новеллой является то, что отныне судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) не может проводиться в судебном заседании - только амбулаторно, стационарно и посмертно.

Предметом СПЭ является психическое состояние лица в определенные юридически значимые промежутки времени (ранее - в конкретные промежутки времени).

Детально выписан порядок проведения амбулаторной и стационарной СПЭ: психиатрический (соматический) осмотр лица, оценка объективного анамнеза, включая данные о наследственности психических расстройств, особенности психического развития, семейный и социальный статус, особенности реагирования на разные жизненные ситуации, психические травмы и т. д. Во внимание принимаются особенности внешнего вида, мимики, движения и речи лица, а также его манера держаться в ходе обследования.

При проведении СПЭ разного типа отныне предусмотрено привлечение психолога.

В качестве приложения к Порядку приведена форма Осознанного согласия подследственного, обвиняемого или осужденного, которое должен запросить эксперт у органа (лица), назначившего экспертизу (привлекшего эксперта) на использование указанной информации.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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