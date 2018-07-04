Сотрудники управления внутренних дел Ташкента задержали преступную группу, в которую входили трое граждан Украины. Злоумышленники пытались ограбить частный "Ориент Финанс Банк", сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Узбекистана.

"Трое преступников были задержаны при попытке вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования", - говорится в сообщении.

По данным, МВД, один из членов банды 16 мая открыл депозитную ячейку в банке. Пользуясь возможностью доступа в банк, грабители тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения. Их поймали с поличным, когда они пытались вскрыть ячейки банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Частный акционерно-коммерческий банк (ЧАКБ) Orient Finans с активами на конец 2017 года в размере почти 1,5 трлн сумов (7846,27/$1) относится к числу средних банков Узбекистана. Доля физических лиц в уставном капитале составляет 80%.

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