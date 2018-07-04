Состояние двух отравленных людей в городе поблизости Солсбери, где ранее отравили Скрипелей, остается критическим, однако новых потерпевших нет. Об этом сообщает Sky News в Twitter.

"Заместитель начальника полиции графства Вилтшир Пол Миллс отмечает, что двое людей, которые подверглись воздействию неизвестного вещества в городе Эймсбери, остаются в критическом состоянии в больнице, но больше никто не проходит лечения (из-за отравления –Прим. ред.)", - говорится в сообщении.

СМИ также называют имена пострадавших - это Чарли Роули и Дон Стерджес.

Фото: twitter.com/SkyNewsBreak

Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Вилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Их состояние связывают с воздействием от неизвестного вещества.

Пока неизвестно, имели ли отравленные мужчина с женщиной связь с Россией или российскими силовыми ведомствами.

Этот инцидент расследует контртеррористическое подразделение полиции.

"Страна" сообщала, что стало известно, сколько стоило Британии расследование отравления Скрипалей.

Напомним, Скотленд-Ярд заявил, что за Скрипалями в Солсбери охотилась группа из двух человек.

Также врачи сообщили., что не знаю, что будет со здоровьем Скрипалей после отравление Новичком.