Закон о госбюджете на 2018 годпредусматривает повышение прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

С 1 июля он составляет 1777 грн, что на 77 грн больше, чем по состоянию на 1 января. Об этом пишет Юрлига.

Изменения, соответственно, коснулись и основных социальных и демографических групп населения, а именно:

для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум увеличился на 67 грн с 1492 до 1559 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - на 84 грн с 1860 грн до 1944 грн;

трудоспособных лиц - на 79 грн с 1762 грн до 1841 грн;

лиц, утративших трудоспособность: на 62 грн с 1373 грн до 1435 грн.

Поскольку Семейным кодексом установлен размер алиментов не менее чем 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, соответственно с июля он увеличится.

Ранее "Страна" писала о том, что депутаты поддержали закон против злостных должников по алиментам.

Также мы сообщали, что верховный суд Украины решил, что и безработный отец должен платить алименты.