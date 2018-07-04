В Украине вводится обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Соответствующая норма содержится в новом ДБН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

Согласно новым ДБН, обустройство пешеходных переходов необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в частности:

применение на тротуаре или пешеходной дорожке с пешеходным переходом пандусов или обустройство всего пешеходного перехода на одном уровне с тротуаром или проезжей частью;

обустройство регулируемых пешеходных переходов специальными звуковыми сигналами;

снижение бордюра до уровня проезжей части на повышенных островках безопасности или наземных пешеходных переходах;

обустройство разноуровневых пешеходных переходов лифтами или пандусами.

ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов" разработан на замену аналогичного ДБН 2001 года.

Кроме того, создание безбарьерного пространства в пешеходных зонах также прописано в новом ДБН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий".

Согласно ему, расширяются нормы по созданию безбарьерного пространства в жилой застройке, требования по проектированию остановок общественного транспорта с учетом их доступности и информированности, создание необходимых условий досягаемости объектов общественного обслуживания для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения: тактильные поверхности, звуковые пешеходные переходы и тому подобное. Новый ДБН уже опубликован и вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Как сообщала "Страна", обустройство раздельных туалетов в супермаркетах Украины сделают обязательным.

Мы писали, что украинцам могут официально разрешить стеклить балконы.

Ранее мы писали, что в Украине запретят строить "небоскребы" в маленьких городах.