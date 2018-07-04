В понедельник из Донбасса в Харьковскую областную детскую больницу госпитализирован 16-летний парень.

Об этом сообщает "Объектив".

В результате несчастного случая – разрыва боеприпаса Александр Найда потерял кисть левой руки, получил осколочные ранения грудной клетки и правого глаза.

Сейчас медики пытаются сохранить парню зрение. Мать воспитывает мальчика одна. Женщина говорит, что это ее единственный сын и опора и просит всех неравнодушных оказать материальную помощь на лечение и восстановление Саши.

Видео: youtube.com/ObjectivTv

Как сообщала "Страна", под Киевом обнаружили схрон боеприпасов и оружия, обозначенный красной краской.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления организаторов тайника.

Отметим, что под Житомиром мужчина подорвался на собственном подворье.