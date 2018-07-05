Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на фоне разнонаправленных факторов. Об этом сообщает Интерфакс.

В частности, поддержку рынку оказывает новость о резком сокращении товарных запасов топлива в США на минувшей неделе. С другой стороны, негативное влияние оказывают заявления представителей Саудовской Аравии о том, что страна готова использовать резервные мощности для увеличения поставок нефти на мировой рынок.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подорожали на $0,21 (0,27%) и торгуются на уровне $77,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,02 (0,03%) - до $74,16 за баррель. В среду обычная сессия на NYMEX проводиться не будет в связи с выходным в США, где празднуют День независимости. В связи с этим активность торгов примерно вдвое ниже обычного уровня.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3,267 млн баррелей, пишет OilPrice. Неделей ранее API сообщал об уменьшении резервов на почти 9,23 млн баррелей, а министерство энергетики США - на 9,89 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США в связи с праздником будут обнародованы на день позже обычного - в четверг в 18:00 мск. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 250 тыс. баррелей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ливии боевики и генералы устроили сафари за нефтью, которое может кончиться интервенцией.

Также мы сообщали, что Трамп заявил, что Саудовская Аравия нарастит добычу нефти.