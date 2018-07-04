В центре Херсона пыталась повеситься женщина. Буквально через несколько минут после получения сообщения об этом на место прибыли полицейские и трагедии не случилось.

Об этом сообщает "Гривна".

Сразу же приехала и скорая. Полицейские установили личность 47-летней местной жительницы.

Причину попытки самоубийства она не могла объяснить, постоянно путалась в словах. Женщину доставили в специализированное медицинское учреждение для проверки его психического состояния здоровья.

Теперь полицейские будут выяснять, кто побудил ее к попытке самоубийства. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Как сообщала "Страна", один юноша из "списка детей-заложников" поссорился с родней и уехал в Киев развозить суши.

Отметим, что с начала 2018 года из органов уволились 400 патрульных полицейских.