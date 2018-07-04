Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,44 грн/$1 с 26,325 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,43-26,45 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,438 грн/$1 с 26,2993 грн/$1. Торговый оборот составил $290,84 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $392,4 млн.

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 июля 2018 г до уровня 26,437983грн/$1 по сравнению с 26,299259грн /$1 на 4 июля 2018г.

100 долларов США - 2643.7983

100 ЕВРО - 3077.9100

10 российских рублей - 4.1815

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко подписал закон "О валюте", который позволяет открывать счета за границей и покупать доллары в интернете.

Мы писали, что курс НБУ на 4 июля. За доллар дают 26,29 гривен.

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