Пограничники Харьковского погранотряда совместно с сотрудниками СБУ помешали контрабандному ввозу в Украину из России крупной партии обуви.

Об этом в среду, 4 июля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Информация о возможном перемещении через границу товаров народного потребления была получена от сотрудников СБУ.

"Во время патрулирования направления возможного нарушения границы в районе населенного пункта Пыльная в 10 метрах от государственной границы, правоохранители обнаружили автомобиль УАЗ и мужчину без документов. По словам задержанного, он является гражданином Украины (1998 года рождения)",- сообщили в Госпогранслужбе.

При осмотре грузовика правоохранители обнаружили 30 коробок с обувью. По информации пресс-центра СБУ, по предварительным оценкам, стоимость обнаруженного товара составляет почти 1,5 млн грн.

Задержанный привлечен к ответственности по ст.202 и ч.1 ст.204-1 Кодекса об административных нарушениях. Материалы будут направлены в суд.

Грузовик и обнаруженный в нем товар переданы представителям Государственной фискальной службы.

Как сообщала "Страна". в Одесском порту изъяли обувной контрафакт люксовых брендов: Philipp Plein, Gucci, Versace.

Напомним, что Гройсман не исключил применение военных кораблей для борьбы с контрабандистами на море.