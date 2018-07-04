Украинский турбовинтовой самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" поразил очевидцев пролетом на сверхнизкой высоте во время посадки в Боливии.

Видео маневра было снято очевидцами, которые затем опубликовали ролик в сети.

На записи видно, как самолет при заходе на посадку пролетает на сверхнизкой высоте. Самолет пролетел над линиями электропередач, но из-за оптической иллюзии многие СМИ и интернет пользователи сочли, что самолет-гигант сумел пролететь под ними.

Намомним, что в апреле самый большой в мире транспортный самолет "Мрия" переправил таинственный товар из Германии в Саудовскую Аравию.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликованы фото Ан-225 "Мрия", который стоит в ангаре уже почти три десятка лет.

Также мы сообщали, что умер разработчик самого большого самолета в мире Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев.