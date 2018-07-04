В Кропивницком 46-летнюю женщину заподозрили в отравлении собак лекарствами из аптек
В городе Кропивницкий сотрудники полиции с помощью волонтеров и населения установили личность 46-летней женщины, заподозренной в причастности к отравлению собак.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.
Установлено, что она покупала лекарственный препарат, который использовала как яд, в одной из аптек. Впоследствии добавляла его к пище, которой и подкармливала бездомных собак.
Подозреваемая - 46-летняя безработная и не судимая жительница областного центра.
В рамках расследования полицейские проверили аптечные учреждения города, где мог быть приобретен препарат, нашли и опросили возможных свидетелей происшествия.
В результате личность женщины, которая может быть причастна к отравлению собак, установили. Обстоятельства происшествия и мотивы преступления выясняют полицейские.
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