В городе Кропивницкий сотрудники полиции с помощью волонтеров и населения установили личность 46-летней женщины, заподозренной в причастности к отравлению собак.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

Установлено, что она покупала лекарственный препарат, который использовала как яд, в одной из аптек. Впоследствии добавляла его к пище, которой и подкармливала бездомных собак.

Подозреваемая - 46-летняя безработная и не судимая жительница областного центра.

В рамках расследования полицейские проверили аптечные учреждения города, где мог быть приобретен препарат, нашли и опросили возможных свидетелей происшествия.

В результате личность женщины, которая может быть причастна к отравлению собак, установили. Обстоятельства происшествия и мотивы преступления выясняют полицейские.

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