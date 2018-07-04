Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла произошло в среду, 4 июля, на трассе Одесса - Рени в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"В селе Великий Дальник Беляевского района микроавтобус столкнулся с мотоциклом, в результате чего 28-летний мотоциклист скончался на месте", - говорится в сообщении полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.

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