Победитель боксерского поединка между чемпионом мира WBO в легком весе Раймундо Бельтраном и Романом Андреевым выйдет на ринг против чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко.

Об этом сообщает портал Boxingtalk.

"У Бельтрана есть официальный претендент на титул в лице Романа Андреева. Мы рассчитывали убедить россиянина отступить в сторону, но он отказался от этого. Так что мы проведем торги, выиграем их и будем готовить бой на август. Победитель этого противостояния в любом случае будет драться с Ломаченко", - заявил промоутер украинца Боб Арум.

Заметим, что мексиканец Бельтран имеет в активе 35 побед (21 нокаутом) при 7 поражениях и 1 ничьей. Андреев заработал 21 победу при одном поражении.

Как сообщала "Страна", проведение боксерского поединка Усик - Гассиев в Москве подтверждено официально.

Победитель финала станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также получит трофей имени Мохаммеда Али. На кону поединка также будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

Отметим, что Салидо начал повышать ставки на бой-реванш с Ломаченко.