В среду, 4 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины. Это произошло во время торжественной церемонии по случаю Дня Национальной полиции Украины, сообщается на сайте президента.

"В вашем присутствии подпишу важный закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины", - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Напомним, 15 марта 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины (№4670), который определяет сущность служебной дисциплины в Нацполиции, полномочия и обязанности полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко подписал закон "О валюте", который позволяет открывать счета за границей и покупать доллары в интернете.

Также мы сообщали, что работу Порошенко и Кабмина одобряют лишь 12% украинцев, - соцопрос.