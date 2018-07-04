Во вторник, 3 июля, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Киевской областной администрации Александра Горгана.

"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", - сообщил чиновник.

Уточняется, что в заведении отобрали все необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.

Напомним, что причиной отравления 12 детей в оздоровительном лагере "Славутич" под Киевом стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подошел к концу 1 июля 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине вспышка ботулизма. Как его распознать и отличить от обычного отравления.