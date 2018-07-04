Из Атлантики вытянулся волнами мощный масштабный циклон, который принесет в Украину снова переменчивую погоду. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В зону атмосферного давления вошел и циклон Элисония, в результате чего появилось пара атмосферных фронтов, где области высокого атмосферного давления будут чередоваться с низким.

Однако антициклон все же мощнее. Однако, по словам Диденко, в Украине дожди доминировать не будут.

"У нас как раз в четверг будет много солнца и тепла, в течение дня + 24... + 28 градусов. Ну, разве немного покапает где-то на Западе Украины, и то локально и немного. А на Севере немного попугает увеличением облачности. Но это все", - подчеркнула синоптик.

В Киеве завтра, 5 июля, без осадков, + 25 + 26 градусов. В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт и дождей в Украине будет немного больше.

Фото: facebook.com/