Главный тренером ФК "Львов" назначен 47-летний бразилец Жилмар Фаддей да Силва. Он подписал контракт с львовским клубом на два года с возможностью продления соглашения еще на год.

Об этом сообщает пресс-служба львовян.

Бразильский специалист прибыл в Украину из клуба CPK (Chao Pak Kei), который в сезоне 2017/2018 выиграл серебряные награды первенства Макао (Китай).

В новый тренерский штаб "сине-золотых львов" вошли ассистент тренера Уильям Батиста, тренер Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.

С 2010-го по 2014-й год уроженец Сан-Паулу уже работал в Украине, выполняя обязанности тренера юношеской команды и ассистента наставника запорожского "Металлурга".

Видео: youtube.com/FC LVIV

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