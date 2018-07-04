Несчастный случай произошел 3 июля в Чугуевском районе Харьковщины во время загрузки на железнодорожные платформы бронетехники. При выполнении этих работ был смертельно травмирован старший сержант Александр Скус.

Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток" - старший сержант Скус Александр Дмитриевич - получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ.

Группа "Дневник победы" в соцсети Facebook сообщила со ссылкой на слова волонтера Ольги Сытник, что Скус служил в военной части А0693, базирующейся в городе Бахмут Донецкой области (54-я отдельная механизированная бригада).

Скус родом из поселка Бабанка (Уманский район Черкасской области), дома у него остались дети.

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