В России пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла в Ростовской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

"По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.

"Пара колесная локомотива сошла с рельсов, пассажиры поезда не пострадали, помощник машиниста и водитель "КамАЗа" погибли, машинист пострадал", - добавил собеседник.

В правоохранительных органах региона уточнили, что авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги.

"Поезд следовал из Архангельска в Новороссийск", - говорят правоохранители.

По словам собеседника агентства, "по одной из версий, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде".

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России проводят проверку инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что движение поездов между Одессой и Киевом восстановили после крушения товарняка.

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