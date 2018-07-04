Президент Украины Петр Порошенко подписал и намерен в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал, передает Интерфакс-Украина.

"Это не должно быть делом президента, это должно быть делом нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили во время голосования закона о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины? Тогда вместе к бою", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве в среду.

Порошенко также сообщил, что докладчиком законопроекта в Верховной Раде будет его представитель в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Ранее "Страна" сообщала, что что такое налог на выведенный капитал и почему из-за него в Украине могут подорожать сигареты и еда

Также Всемирный банк выступил против введения в Украине налога на выведенный капитал.

Мы писали, что МВФ причислил Украину к странам с рыночной экономикой.