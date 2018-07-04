В Бердянске в результате несчастного случая погиб 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"3 июля в 17:00 от сотрудников диспетчерской службы экстренной скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что у пляжа в г. Бердянск у дамбы произошел несчастный случай. Как выяснилось 17-летний парень, играя, упал с дамбы на камне и сломал шею. Медики скорой медицинской помощи констатировали смерть мальчика. Подразделения ГосЧС не привлекались", - сказано в сообщении.

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