

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром". Об этом Украинским Новостям сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх сверх финансового плана", - сказал он.

Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Как сообщала "Страна", ранее в Нафтогазе отказались назвать фамилии получателей миллионных премий за суд с "Газпромом", известно, что это 41 лицо.

Ранее "Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда

Мы писали, что сеть обсуждает шокирующие выплаты руководству "Нафтогаза". "Премия $46 миллионов в нищей и воюющей стране".