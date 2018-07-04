В Мелитополе Запорожской области мужчина застрелил 19-летнего студента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства. С огнестрельным ранением в области брюшной полости жителя Веселовского района 1998 года рождения, студента одного из вузов Мелитополя, доставили в местную больницу, где он от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

По данным сайта "Местные вести", конфликт между мучинами возник из-за антиукраинской позиции погибшего.

Во время распития спиртного студент спросил подозреваемого, за Украину ли он, а когда тот ответил утвердительно, то назвал его "нацистом" и начал избивать.

После этого мужчина пошел домой, откуда вернулся уже с самодельным пистолетом.

Ранее "Страна" писала о том, что киллер застрелил мужа и жену в Харькове из-за долга в $100 тысяч.

Также мы сообщали, что в Киеве хозяин кафе застрелил клиента и еще одного ранил.