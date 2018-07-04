Кабинет Министров Украины упростил пересечение государственной границы для украинцев, не достигших 16-летнего возраста. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Украинские новости.

В частности, допускается самостоятельный выезд из Украины украинцев, не достигших 16-летнего возраста (при согласии родителей) воздушным транспортом в сопровождении представителей авиакомпаний.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такое решение принято в соответствии с рекомендованной практикой Международной организации гражданской авиации.

Также упрощен выезд за границу детей, родившихся за границей, пересекающих границу в сопровождении одинокой матери.

Их выезд разрешен в случае предъявления свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, не содержащего сведений об отце ребенка, легализованного или удостоверенного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Туркменистана запретили выезд заграницу граждан, которым нет 40 лет.

Также мы сообщали, что при безвизе украинцам стали чаще отказывать во въезде и депортировать.