Во вторник, 3 июля трансляция на телеканале "Интер" заключительного матча 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии стала самым рейтинговым матчем с начала мундиаля среди зрителей 18-54 в городах с населением более 50 тысяч.

Доля поединка Колумбия - Англия по этой аудитории составила 21,8%, сообщает пресс-служба "Интера".

Среди зрителей 18+ в Украине матч собрал долю 20,2%, а в крупных городах - 24,0%. Заключительная игра 1/8 финала стала главным событием дня на украинском телевидении по всем трем целевым аудиториям и безоговорочным лидером своего слота.

Трансляцию матча на телеканале "Интер" посмотрели 4,6 млн человек в Украине.

Фото: inter.ua

Сборные Колумбии и Англии разыграли последний билет в четвертьфинал чемпионата мира и эта напряженная игра запомнится миллионам болельщиков.

В основное время англичане не смогли удержать преимущество над Колумбией, пропустив гол на 93-й минуте. Но реабилитировались в серии пенальти, которую выиграли впервые в истории чемпионатов мира. Серия пенальти давно считается проклятьем для сборной Англии, поэтому к ним команда Гарета Саутгейта готовилась особенно тщательно и не сдалась даже после промаха Хендерсона. Колумбийцы вели в счете, но сами все испортили. Урибе попал в перекладину, а удар Бакки отбил Пикфорд. С результатом 4:3 Англия выиграла этот матч. Далее "трех львов" ждет четвертьфинальный поединок со Швецией.

Трансляция на телеканале "Интер" еще одного матча во вторник, 3 июля, между сборными Швеции и Швейцарии также лидировала в своем слоте. Доля матча по аудитории 18+ в Украине составила 19,4%, в крупных городах - 21,0%. По аудитории 18-54 в крупных городах трансляция прошла с долей 15,1%.

Фото: inter.ua

Сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира в непростом поединке переиграла команду Швейцарии со счетом 1:0. Автором единственного гола во втором тайме стал Эмиль Форсберг, которому помог рикошет от Мануэля Аканджи. Отыграться швейцарцы за 25 минут, оставшихся до конца матча, так и не сумели. Шведы впервые с 1994 года прошли в четвертьфинал турнира, где сыграют со сборной Англии.

3 июля трансляции заключительных футбольных матчей 1/8 финала на телеканале "Интер" посмотрели 5,6 млн человек в Украине. По аудитории 18-54 (50тыс.+) "Интер" стал лидером дня на украинском телерынке с долей 13,4%.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 близится к финалу.

Матчи четвертьфинала смотрите на телеканале "Интер" в пятницу и субботу.

6 июля:

17:00 – Франция – Уругвай

21:00 – Бразилия – Бельгия

7 июля:

17:00 – Швеция – Англия

21:00 – Россия – Хорватия

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