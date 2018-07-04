В среду, 4 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, которые будут выражаться в сильных порывах ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По г. Киеву в ближайший час и до конца суток 4 июля порывы ветра 15-18 м/с.", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укргидрометцентр, 4 июля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

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