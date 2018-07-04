Комитет Верховной Рады по свободе слова принял заявление по недавней конференции по свободе слова, которая прошла в Киеве под эгидой ОБСЕ.

Напомним, на этом мероприятии представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир раскритиковал Украину за безнаказанность чиновников и радикалов в отношении СМИ, осудил инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко высказал слова поддержки в адрес журналистов, которые подверглись преследованиям украинских властей - например, Кириллу Вышинскому.

Кроме Дезира на конференции выступили и другие иностранные эксперты и правозащитники, которые констатировали большие проблемы со свободой слова в Украине.

Члены комитета в своей отповеди ОБСЕ сегодня, 4 июля, предложили организации обратить внимание на "российскую гибридную агрессию", а не искать проблемы в Украине.

Что интересно, заявление Комитета с критикой международных правозащитных организаций было принято таким образом, что на заседание не попал ни один журналист.

Полный текст заявления

Заявление комитета опубликовал у себя в Facebook нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий. Приводим его полный текст:

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики обращает внимание на недопустимость вовлечения таких авторитетных международных организаций как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в гибридную войну, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Одним из элементов такой войны является сам факт отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, и, к сожалению, ОБСЕ, проводя международную конференцию "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее", повторяет клише русской пропаганды.

Мы подчеркиваем, что такое название конференции является провокационным и некорректным, поскольку не существует никакого "конфликта в стране", а имеет место вооруженная агрессия РФ против Украины, а также аннексия Российской Федерацией части украинской территории вопреки всем международным соглашениям. И факт такой агрессии признан как международными организациями,

так и большинством стран мира.

Комитет отмечает, что свобода слова является сверхважной ценностью для украинского общества. Наш комитет и весь украинский парламент за последние четыре года разработал и принял целый ряд чрезвычайно прогрессивных законов в сфере информполитики - разгосударствление печатных СМИ, создание независимого общественного вещания, прозрачности медиа собственности, защиты прав журналистов.

В то же время, мы не можем не отметить, что информационная война является интегральной составляющей агрессии Российской Федерации, и в таких условиях Украина вынуждена адекватно и пропорционально реагировать на соответствующие угрозы, защищая собственный суверенитет и независимость.

Поэтому, приглашение на конференцию ОБСЕ российских пропагандистов из российских СМИ, которые неоднократно прибегали к информационным манипуляциям против Украины, можно трактовать как прямую провокацию.

Мы также считаем недопустимым использование международной конференции для организации провокаций против политического заключенного Кремля Олега Сенцова, который сегодня находится на грани жизни и смерти в результате российских пыток.

Мы подчеркиваем, что именно Российская Федерация является одной из самых больших угроз для свободы слова и демократии в мире. Кроме того, российские медиа превратились в инструменты пропаганды и распространения фейков, направленных на подстрекательство к дискриминации, вражды и насилия, которые испытывает на себе не только Украины, но и целый ряд других стран.

Комитет подчеркивает необходимость сохранения в мире свободы слова и свободы средств массовой информации. В то же время, недопустимо игнорировать потребность в разработке инструментов для защиты демократии от информационного оружия, которое представляет серьезную угрозу для прав человека и мировой безопасности.

Мы всегда стояли и будем стоять на страже защиты прав журналистов и свободы слова в Украине. В то же время, мы призываем организаторов конференции, в том числе Представителя ОБСЕ Арлема Дезира, более профессионально разобраться в ситуации по гибридным информационным воздействиям, чтобы не превращать ОБСЕ в инструмент российских манипуляций ".

"Попытка дискредитировать международных наблюдателей"

Как оказалось позже, заявление Комитета принималось в закрытом режиме - без участия журналистов, как это обычно принято. Об этом написала заместитель главы НСЖУ Лина Кущ:

"Журналисты и другие посетители, которые были зарегистрированы на сегодняшнее заседание парламентского комитета по свободе слова, придя на назначенное время, узнали, что заседание ... уже прошло. Оказалось, депутаты уже собрались в кулуарах ВР и успели принять решение по всем 8 вопросам, а также проголосовать за заявление по поводу конференции ОБСЕ.

Заседание перенесли без предупреждения, поэтому общественность и журналисты не смогли присутствовать при обсуждении важных законопроектов по реформированию СМИ. Такая практика переноса заседаний не соответствует принципам открытости представительной власти".

О кулуарности встречи по "свободе слова" говорит и журналист Денис Иванеско:

"Комитет по свободе слова собрался втайне от журналистов, чтоб осудить Дезира (представителя ОБСЕ по свободе медиа). Это так забавно, когда доморощенные цензоры "учат жизни" европейских дипломатов)", - написал он в Facebook.

Спецкор "Страны" Валерия Ивашкина, освещавшая конференцию ОБСЕ, называет прямой ложью ряд тезисов заявления комитета по свободе слова:

"Украинские органы власти после истории с Бабченко решили закрепить за собой ассоциацию с понятием фейк ньюз.

Сегодня комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады за закрытыми дверьми принял заявление о недопустимости втягивания ОБСЕ в информационную войну против Украины. Чтобы журналисты не мешались, время заседания без предупреждения перенесли.

"Этим заявлением мы отреагировали на скандальную конференцию в Киеве, на которой по приглашению ОБСЕ должны были выступать русские пропагандисты", – заявил замглавы комитета Сергей Высоцкий (Sergey Vysotsky).

Это – ложь. Представителей российских СМИ на конференцию не приглашали. Об этом не раз говорили представители ОБСЕ. Это же подтвердил Примаков, которого не пустили.

Представители российских медиа выказали желание присутствовать, и организаторы не заявили протест. Потому что, в отличие от украинских вочдогов, исполняют принципы, которые декларируют, независимо от личных симпатий.

Как вы знаете, я была на конференции. Мероприятие проходило в здании на Десятинной, 12 (где обычно бывает маркет "Всі свої"). Вход был свободным: каждый желающий мог прийти, сказать свое имя, получить бейдж и пройти на конференцию. Полагаю, именно так и поступил представитель российского МИДа, который неожиданно объявился на первой сессии.

Мог прийти и замглавы комитета по свободе слова Сергей Высоцкий, или глава комитета Вікторія Сюмар, и дискуссия обрела бы новые краски. Но депутаты, в обязанности которых входит защита свободы слова и информационного пространства Украины, не сочли необходимым это сделать.

Показательно, что российский МИД и российские СМИ поливают грязью ОБСЕ так же, как и упомянутый комитет Верховной Рады. В Москве их хают за то, что "не пустили российских журналистов на конференцию по свободе слова". Это тоже вранье. Потому что их не пустили не на конференцию, а на территорию государства, а это уж никак не входит в компетенцию ОБСЕ.

Я не верю, что люди, отвечающие за информационную политику государства, могли пропустить заявление ОБСЕ. Напротив, ряд провластных блогеров, а также представителей власти мусолили тему "приглашения российских журналистов", игнорируя опровержение этой информации.

Значит фейк ньюз от комитета – это не случайность. Это осознанная попытка дискредитировать международных наблюдателей, за то что те не боятся очерчивать границы, за которые нельзя переходить".

В комментариях к статусу Ивашкиной появился генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерес. Он опроверг данные Комитета Рады о том, что российские представители были приглашены на конференцию.

"Представители российского МИД не были зарегистрированы или ожидаемы. Но конференция была открыта для любого участника. Позор, что украинские власти решили бойкотировать эту конференцию!", - написал правозащитник.

Гутьерес также напомнил, что на конференции звучали неоднократные призывы к освобождению украинцев, сидящих в российских тюрьмах - Николая Семены, Олега Сенцова и других.