К трехлетию создания Национальной полиции в Украине рядовые полицейские рассказали "Стране" о своих будничных сменах и старых закоренелых порядках, которые никуда не исчезли со времен старой системы ГАИ.

Проблемы "идейных" и взятки "рабочих" копов

Патрульный полицейский Алексей В. признался, что на ДТП, грабежи и разбои правоохранители не торопятся выезжать из-за волокиты с составлением протоколов и постановлений о нарушениях.

"Из патрульных валом увольняются те, кто пришел на "идейной" волне – желая изменить полицию. Остаются те, кто работает на карман. Возвращаются времена взяток за нарушения ПДД – хотя по прежнему есть экипажи, которые принципиально не берут взяток. Но их остается все меньше. Дошло до того, что начальство начало делить экипажи на "рабочие" и "идейные". "Рабочие" экипажи берут взятки и приносят долю в конце смены начальству. А "идейных" потихоньку выжимают из патрульки. Материальное обеспечение скудное, на зарплату патрульного семью не прокормишь. Соответственно, конкурсная планка в полиции теперь опущена ниже плинтуса – берут всех, кто хочет "зарабатывать" в патрульной полиции", - говорит собеседник "Страны".

Начальство крышует барыг и ломбарды

Юрий В, работающий в уголовном розыске областного управления полиции не заметил реформ.

"Мы как были рабочими лошадками, на которых все ездят и понукают, так и остались. Все крутится вокруг показателей – сколько задержано воров и грабителей. В тоже время зарплаты маленькие, никто из наших на одну зарплату не живет. У простых оперов – свои гешефты, у начальства – свои способы подработки. Начальство крышует барыг, ломбарды, которые специализируются на продаже украденного золота и ценностей. Как и прежде, для задержанного "на кармане" или на срыве цепочки, всегда есть возможность уйти из райотдела без открытого уголовного производства – нужно только иметь "нз" на крайний случай – $300 или $500", - отметил Юрий.

Впрочем, есть определенные рамки, за которые опера стараются не выходить: нельзя отпускать насильников, убийц, разбойников.

"Служится х@ево"

Следователь районного управления полиции Сергей И. отметил, что премии по работе достаются мажорам и подхалимам.

"Если честно, то служится х@ево. Следаки все завалены томами уголовных производств, только на мне сейчас "висит" 230 производств. Работаю с утра и до ночи, выходных нет. Начальство давит каждый день, на планерках сок выжимает, мол, быстрей работать надо. Сидим по двое – трое в одном тесном кабинете, все вокруг завалено документами. Если не даешь показатели, требуемые начальством, снимают премию. Но есть и другая категория следаков – это мажоры и подхалимы. Мажоры это дети какого-нибудь высокого начальства. Они лишь стаж отсиживают в следствии, практически ничего не делают. Потом, через года два–три, переходят на более высокие должности. А подхалимы – это те, которые делают все, что пожелает начальник. Вот подхалимам и мажорам всегда премии достаются. А это от 50 процентов оклада…", - говорит Сергей.

Больше об итогах работы, рисках и зарплате новых полицейских читайте в материале "Страны" - "Реформы и пустота. Что говорят копы и простые украинцы о работе Нацполиции в годовщину ее создания".

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