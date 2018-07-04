Жгли офисы и автомобили, рубили топором двери. В НСЖУ рассказали об атаках на журналистов и нападениях на редакции в Украине
Блокирование национального телеканала, поджог автомобиля, уничтожение дорогостоящей техники и помещений редакций - в общей сложности 11 инцидентов, причиняющих материальный ущерб журналистам и медиа зафиксировал Национальный союз журналистов. Данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины" приводятся на сайте НСЖУ.
Более всего, а именно 7 случаев произошло в мае, 4 - в апреле и ни одного зафиксированного инцидента - в июне. Чаще нападения совершали в Киеве и области, также инциденты случались на западе страны - Волынь, Ровенская область, Львов.
Было зафиксировано две атаки на национальные телеканалы. В частности, блокирование ZIK "Братством" Дмитрия Корчинского, которое продолжалось почти неделю - с 28 марта до 4 апреля. На очевидные угрозы протестующих, которые принесли с собой под здание шины и разложили колючую проволоку, не было должного реагирования со стороны правоохранителей. Такое отношение вызывает большое беспокойство и возмущение и со стороны руководства телеканала ZIK, и среди экспертов НСЖУ.
Фото: nsju.org
9 мая представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди" устроили акцию протеста под зданием телеканала "Интер". Они бросили в помещение "коктейль Молотова" и разрисовали баллончиками фасады здания. Отметим, что это уже не первый случай нападения радикалов на телеканал. В 2016 году на офис компании "Национальные информационные системы", который производит программы "Новости", "Подробности", "Подробности недели" для телеканала "Интер", ворвались 15 вооруженных мужчин, они подожгли редакцию. В результате полностью сгорела международная студия программы "Подробности". Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, одна сотрудница сломала ногу.
Также в июне один из национальных информационных телеканалов пожаловался на умышленное вмешательство в работу из-за ряда внешних технических препятствий - полного выключения электричества и вывода из строя резервного генератора бизнес-центра, в котором размещается телеканал. Это привело к частичному прекращению вещания. Однако руководство телеканала на запрос НСЖУ сообщило, что официальных обращений в полицию не направляло, внешних экспертов по ситуации не привлекало, потому экспертами Индекса было принято решение не включать инцидент в отчет.
Отметим также, что притеснения испытывают не только всеукраинские медиа - достается и небольшим районным газетам.
В частности, 6 мая во Сновске Черниговской области местный житель совершил нападение на помещение районной газеты "Луч" - порубил входные двери, а между обломками воткнул свежий номер издания. Таким образом злоумышленник пытался "попасть на прием к редактору" и выразить свое несогласие с редакционной политикой, считают в редакции.
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что сначала НСЖУ совместно с партнерами фиксировала только физическую агрессию в отношении журналистов.
"Но стоит учитывать, что блокирование работы медиа и повреждения имущества - остается грубым препятствием журналистской деятельности, игнорировать которое просто не имеем права. Поэтому было принято решение ввести собственный мониторинг случаев по нанесению материального ущерба медиа, - говорит Сергей Томиленко.
Напомним, что "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Согласно методологии, в основу которой положен опыт международных организаций, эксперты не определяют степень тяжести нанесенных повреждений - ключевым является применение физической силы, непосредственный контакт с журналистом, причинение материального ущерба и, соответственно, препятствование профессиональной деятельности.
Также на сайте НСЖУ приводится список инцидентов, зафиксированных в апреле-июне.
Апрель
- Телеканал ZIK., Г. Киев. 28 марта - 4 апреля представители "Братства" Дмитрия Корчинского держали телеканал в осаде, требуя освободить генпродюсера Наталью Влащенко. Пикетчики принесли и разложили шины, установили палатки и поставили вдоль здания, где находится телеканал, несколько деревянных "ежей" с колючей проволокой.
- Портал "Информатор", г. Днепр. 16 апреля охранники Днепропетровского мясокомбината обстреляли квадрокоптер медиа.
- Интернет-издание "Волынь 24", "12 канал", Волынская обл. 20 апреля в ходе расследования нелегальной продажи горючего в Теребовлянском районе Тернопольской области нападающий разбил дорогостоящий фотоаппарат и похитил флешку.
- Информационный портал "СтопКор", г. Киев. 24 апреля в Киеве начальник управления ритуальных услуг КГГА напал на съемочную группу, повредил видеокамеру, отобрал у журналиста мобильный телефон и скрылся в кабинете.
Май:
- Портал "Стоп коррупции" и съемочная группа "5 канала", г. Киев. 3 мая в результате нападения группы титушек журналисты получили травмы, была повреждена техника, в служебной машине отбили боковое зеркало и побили сам автомобиль.
- Редакция газеты "Луч", г.. Сновск Черниговской обл. 6 мая местный житель изрубил двери редакции топором из-за несогласия с редакционной политикой издания.
- Телеканал "Интер", г. Киев. 9 мая под здание телеканала "Интер" бросили "коктейль Молотова".
- Телеканал "Ровно-1", Ровенская область. 15 мая на Ровенщине - на съемочную группу напали 10 неизвестных, журналистам угрожали, забрали карту памяти.
- Информационный сайт "Львовский портал", г. Львов. 25 мая на территории Грибовицкой свалки директор ЛКП "Збиранка" вырвал у корреспондента телефон и треногу, повредив их, и выбросил треногу в канаву.
- "Громадське телевидение", Донецкий региональный филиал. 28 мая, в Славянске на Соборной площади неизвестные набросились на журналиста "Громадського" Дмитрия Журавлева, повредили микрофон, который является собственностью редакции.
- Журналист "4 телеканала" (до недавнего времени RTI), Святослав Киналь, г. Киев. 23 мая неизвестные злоумышленники в Киеве подожгли авто.
Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ назвали атакой на свободу слова законопроект о внесудебном блокировании сайтов.
Также мы сообщали, что в Черкассах полиция задержала оператора телеканала, когда он снимал драку на стадионе.