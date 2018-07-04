Блокирование национального телеканала, поджог автомобиля, уничтожение дорогостоящей техники и помещений редакций - в общей сложности 11 инцидентов, причиняющих материальный ущерб журналистам и медиа зафиксировал Национальный союз журналистов. Данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины" приводятся на сайте НСЖУ.

Более всего, а именно 7 случаев произошло в мае, 4 - в апреле и ни одного зафиксированного инцидента - в июне. Чаще нападения совершали в Киеве и области, также инциденты случались на западе страны - Волынь, Ровенская область, Львов.



Было зафиксировано две атаки на национальные телеканалы. В частности, блокирование ZIK "Братством" Дмитрия Корчинского, которое продолжалось почти неделю - с 28 марта до 4 апреля. На очевидные угрозы протестующих, которые принесли с собой под здание шины и разложили колючую проволоку, не было должного реагирования со стороны правоохранителей. Такое отношение вызывает большое беспокойство и возмущение и со стороны руководства телеканала ZIK, и среди экспертов НСЖУ.





Фото: nsju.org

9 мая представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди" устроили акцию протеста под зданием телеканала "Интер". Они бросили в помещение "коктейль Молотова" и разрисовали баллончиками фасады здания. Отметим, что это уже не первый случай нападения радикалов на телеканал. В 2016 году на офис компании "Национальные информационные системы", который производит программы "Новости", "Подробности", "Подробности недели" для телеканала "Интер", ворвались 15 вооруженных мужчин, они подожгли редакцию. В результате полностью сгорела международная студия программы "Подробности". Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, одна сотрудница сломала ногу.



Также в июне один из национальных информационных телеканалов пожаловался на умышленное вмешательство в работу из-за ряда внешних технических препятствий - полного выключения электричества и вывода из строя резервного генератора бизнес-центра, в котором размещается телеканал. Это привело к частичному прекращению вещания. Однако руководство телеканала на запрос НСЖУ сообщило, что официальных обращений в полицию не направляло, внешних экспертов по ситуации не привлекало, потому экспертами Индекса было принято решение не включать инцидент в отчет.



Отметим также, что притеснения испытывают не только всеукраинские медиа - достается и небольшим районным газетам.

В частности, 6 мая во Сновске Черниговской области местный житель совершил нападение на помещение районной газеты "Луч" - порубил входные двери, а между обломками воткнул свежий номер издания. Таким образом злоумышленник пытался "попасть на прием к редактору" и выразить свое несогласие с редакционной политикой, считают в редакции.



Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что сначала НСЖУ совместно с партнерами фиксировала только физическую агрессию в отношении журналистов.



"Но стоит учитывать, что блокирование работы медиа и повреждения имущества - остается грубым препятствием журналистской деятельности, игнорировать которое просто не имеем права. Поэтому было принято решение ввести собственный мониторинг случаев по нанесению материального ущерба медиа, - говорит Сергей Томиленко.



Напомним, что "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Согласно методологии, в основу которой положен опыт международных организаций, эксперты не определяют степень тяжести нанесенных повреждений - ключевым является применение физической силы, непосредственный контакт с журналистом, причинение материального ущерба и, соответственно, препятствование профессиональной деятельности.



Также на сайте НСЖУ приводится список инцидентов, зафиксированных в апреле-июне.

Апрель



Телеканал ZIK., Г. Киев. 28 марта - 4 апреля представители "Братства" Дмитрия Корчинского держали телеканал в осаде, требуя освободить генпродюсера Наталью Влащенко. Пикетчики принесли и разложили шины, установили палатки и поставили вдоль здания, где находится телеканал, несколько деревянных "ежей" с колючей проволокой. Портал "Информатор", г. Днепр. 16 апреля охранники Днепропетровского мясокомбината обстреляли квадрокоптер медиа. Интернет-издание "Волынь 24", "12 канал", Волынская обл. 20 апреля в ходе расследования нелегальной продажи горючего в Теребовлянском районе Тернопольской области нападающий разбил дорогостоящий фотоаппарат и похитил флешку. Информационный портал "СтопКор", г. Киев. 24 апреля в Киеве начальник управления ритуальных услуг КГГА напал на съемочную группу, повредил видеокамеру, отобрал у журналиста мобильный телефон и скрылся в кабинете.



Май:

Портал "Стоп коррупции" и съемочная группа "5 канала", г. Киев. 3 мая в результате нападения группы титушек журналисты получили травмы, была повреждена техника, в служебной машине отбили боковое зеркало и побили сам автомобиль. Редакция газеты "Луч", г.. Сновск Черниговской обл. 6 мая местный житель изрубил двери редакции топором из-за несогласия с редакционной политикой издания. Телеканал "Интер", г. Киев. 9 мая под здание телеканала "Интер" бросили "коктейль Молотова". Телеканал "Ровно-1", Ровенская область. 15 мая на Ровенщине - на съемочную группу напали 10 неизвестных, журналистам угрожали, забрали карту памяти. Информационный сайт "Львовский портал", г. Львов. 25 мая на территории Грибовицкой свалки директор ЛКП "Збиранка" вырвал у корреспондента телефон и треногу, повредив их, и выбросил треногу в канаву. "Громадське телевидение", Донецкий региональный филиал. 28 мая, в Славянске на Соборной площади неизвестные набросились на журналиста "Громадського" Дмитрия Журавлева, повредили микрофон, который является собственностью редакции. Журналист "4 телеканала" (до недавнего времени RTI), Святослав Киналь, г. Киев. 23 мая неизвестные злоумышленники в Киеве подожгли авто.

Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ назвали атакой на свободу слова законопроект о внесудебном блокировании сайтов.

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