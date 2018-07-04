Порошенко подписал закон "О валюте", который позволяет открывать счета за границей и покупать доллары в интернете
Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 июля, днем подписал закон "О валюте и валютных операциях".
Сделал он это демонстративно на встрече с представителями бизнеса в Киеве.
"Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале", - сказал Петр Порошенко, подписав закон о валюте на глазах у бизнесменов.
Напомним, 21 июня Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.
Документом, в частности, отменяется валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте. Кроме того, становится "белой" работа физлиц с иностранными банками - там можно держать депозиты и брать кредиты.
Третий важный момент - это разрешение купля-продажа валюты через интернет, том числе и через системы интернет-банкинга вроде Приват-24.
Детальный анализ закона мы провели в материале "Счета за границей и покупка долларов через интернет. Что изменится по новому закону о валюте".
Ранее "Страна" писала о том, что опрос показал, какой валюте украинцы доверяют больше всего.
Также мы разбирались в том, зачем и для кого на самом деле написан новый закон о валюте.