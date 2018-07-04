Картина под названием "РотФронт", в центре которой в образе символа Французской революции изображена дама, похожая на нардепа Татьяну Черновол под красно-черным флагом УПА, была продана за $3200 неизвестному харьковскому бизнесмену.

Аукцион стартовал сегодня в 13:00 и продлится до 15:00 на странице заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой в Facebook.

Стартовая цена полотна cоставила 300 долларов. Размер картины - 1,80, масло, холст.

Цена лота возрастала с $311 и завершилась ставкой в $3200 от харьковского бизнесмена, который пожелал остаться неизвестным.

В жарких торгах также принимали участие киевлянка Ангелина Кравченко, Алексей Cтоляров (известный пранкер Лексус) и бизнесмен Игорь Бойко, а также глава партии "Укроп" Геннадий Корбан, предложивший $2 тысячи.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что картину с воскресшим Бабченко купили за $1400 в день, когда он заявил, что не дает интервью бесплатно.

Также мы сообщали, что картину с человеком похожим на Антона Геращенко купили за 666 долларов.