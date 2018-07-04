Министерство внутренних дел РФ разработало законопроекты по упрощению получения российского гражданства.

Это сделано в свете поручения Владимира Путина, которое тот сделал на Прямой линии в июне, заявила Валентина Казакова, замначальника главного управления по вопросам миграции.

Оба документа уже на рассмотрении правительства России. Первый законопроект упрощает предоставление гражданства для тех, кто проходит по программе соотечественников.

"Законопроект, предусматривающий упрощение процедуры получения гражданства России для участников госпрограммы по переселению соотечественников, в настоящее время находится в правительстве", - цитирует Казакову ТАСС.

Еще один проект упрощает получение гражданства лицами без удостоверяющих личность документов.

"Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения в стране (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершение административного правонарушения", - сказала Казакова.

Казакова пояснила, что лица, которые были осуждены в России и после освобождения им некуда было уехать из страны, могут обратиться в МВД и получить документ, удостоверяющий личность, что послужит основанием для приема в гражданство.

Она добавила, что ведомство планирует упростить процедуру и для квалифицированных иностранных специалистов.

Ранее "Страна" анализировала законопроекты по упрощению выдачи российского паспорта в материале "За три-пять лет весь Донецк будет с паспортами РФ". Как Россия собирается раздавать свое гражданство украинцам.

Мы также сообщали, что в России готовятся давать гражданство беженцам из Донбасса по упрощенной процедуре.